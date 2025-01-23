В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали, как наводили порядок в Григоровском бору, расположенном между проспектом Любви Малой и Григоровским шоссе.
На странице предприятия в Facebook опубликовали фотографии процесса благоустройства лесного заказника местного значения, который является объектом природно-заповедного фонда Харькова.
«Специалисты лесного хозяйства нашего предприятия наводили порядок в Григоровском бору. Освободили проход по тропинкам, убрав поваленные от ураганов и обстрелов деревья», — рассказали коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бор, деревья, ліс, лес, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали, как наводили порядок в Григоровском бору, расположенном между проспектом Любви Малой и Григоровским шоссе.".