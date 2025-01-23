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В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)

Общество 20:56   23.01.2025
Елена Нагорная
В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали, как наводили порядок в Григоровском бору, расположенном между проспектом Любви Малой и Григоровским шоссе.

На странице предприятия в Facebook опубликовали фотографии процесса благоустройства лесного заказника местного значения, который является объектом природно-заповедного фонда Харькова.

«Специалисты лесного хозяйства нашего предприятия наводили порядок в Григоровском бору. Освободили проход по тропинкам, убрав поваленные от ураганов и обстрелов деревья», — рассказали коммунальщики.

Григоровский бор
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Григоровский бор
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Григоровский бор
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 20:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали, как наводили порядок в Григоровском бору, расположенном между проспектом Любви Малой и Григоровским шоссе.".