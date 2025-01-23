В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали, как наводили порядок в Григоровском бору, расположенном между проспектом Любви Малой и Григоровским шоссе.

На странице предприятия в Facebook опубликовали фотографии процесса благоустройства лесного заказника местного значения, который является объектом природно-заповедного фонда Харькова.

«Специалисты лесного хозяйства нашего предприятия наводили порядок в Григоровском бору. Освободили проход по тропинкам, убрав поваленные от ураганов и обстрелов деревья», — рассказали коммунальщики.