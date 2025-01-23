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У заповідному лісі в Харкові наводили лад комунальники (фото)

Суспільство 20:56   23.01.2025
Олена Нагорна
У заповідному лісі в Харкові наводили лад комунальники (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали, як наводили лад у Григорівському борі, розташованому між проспектом Любові Малої та Григорівським шосе.

На сторінці підприємства у фейсбуці опублікували фотографії процесу благоустрою лісового заказника місцевого значення, що є об’єктом природно-заповідного фонду Харкова.

“Спеціалісти лісового господарства нашого підприємства наводили лад у Григорівському борі. Звільнили прохід стежками, прибравши повалені від буревіїв та обстрілів дерева”, – розповіли комунальники.

Григорівський бір
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Григорівський бір
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Григорівський бір
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 20:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали, як наводили лад у Григорівському борі, розташованому між проспектом Любові Малої та Григорівським шосе.".