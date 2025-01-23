У заповідному лісі в Харкові наводили лад комунальники (фото)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали, як наводили лад у Григорівському борі, розташованому між проспектом Любові Малої та Григорівським шосе.
На сторінці підприємства у фейсбуці опублікували фотографії процесу благоустрою лісового заказника місцевого значення, що є об’єктом природно-заповідного фонду Харкова.
“Спеціалісти лісового господарства нашого підприємства наводили лад у Григорівському борі. Звільнили прохід стежками, прибравши повалені від буревіїв та обстрілів дерева”, – розповіли комунальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бор, деревья, ліс, новини Харкова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 20:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали, як наводили лад у Григорівському борі, розташованому між проспектом Любові Малої та Григорівським шосе.".