У заповідному лісі в Харкові наводили лад комунальники (фото)

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» показали, як наводили лад у Григорівському борі, розташованому між проспектом Любові Малої та Григорівським шосе.

На сторінці підприємства у фейсбуці опублікували фотографії процесу благоустрою лісового заказника місцевого значення, що є об’єктом природно-заповідного фонду Харкова.

“Спеціалісти лісового господарства нашого підприємства наводили лад у Григорівському борі. Звільнили прохід стежками, прибравши повалені від буревіїв та обстрілів дерева”, – розповіли комунальники.