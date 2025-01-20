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Казка закінчується: у Харкові почали прибирати новорічні декорації (фото)

Суспільство 14:43   20.01.2025
Вікторія Яковенко
Казка закінчується: у Харкові почали прибирати новорічні декорації (фото) Фото: Центральний парк

Відсьогодні у Харкові комунальники почали демонтувати святкові декорації.

Зокрема, наразі фахівці Центрального парку та КП «Харківзеленбуд» прибирають декорації на майдані Свободи та поблизу оперного театру.

«Новорічна казка закінчується. В першу чергу розібрали та вивезли на зберігання найбільші фігури – Санта-Клауса на коні та Оленя», – пишуть у пресслужбі парку.

декорации убирают в Харькове
Фото: Центральний парк
декорации убирают в Харькове
Фото: Центральний парк
декорации убирают в Харькове
Фото: Центральний парк

У привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.

Нагадаємо, у гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні у Харкові комунальники почали демонтувати святкові декорації.".