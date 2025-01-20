Казка закінчується: у Харкові почали прибирати новорічні декорації (фото)
Відсьогодні у Харкові комунальники почали демонтувати святкові декорації.
Зокрема, наразі фахівці Центрального парку та КП «Харківзеленбуд» прибирають декорації на майдані Свободи та поблизу оперного театру.
«Новорічна казка закінчується. В першу чергу розібрали та вивезли на зберігання найбільші фігури – Санта-Клауса на коні та Оленя», – пишуть у пресслужбі парку.
У привітанні на Різдво мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що вперше з початку повномасштабної війни прикрасили до новорічних свят не лише підземку, а й вулиці міста. За його словами, ці святкові вогні й декорації — символ незламності, любові до рідного міста, віри у перемогу. І подяка героїчному подвигу українських військових.
Нагадаємо, у гірлянди “одяглися” станції метро, в центрі, на місці сухого фонтану, з’явився гігантський Санта-Клаус, якого відновили після “прильоту” майстри КП “Харківблагоустрій”. Пізніше засяяли фігури біля ХНАТОБа, Дзеркального струменя, дерева в саду Шевченка. І навіть – колони на в’їзді до Харкова.
Читайте також: Хейт за ілюмінацію в Харкові: як коментують у мерії та містяни (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декорации, новогодние, Харків, центральный парк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Казка закінчується: у Харкові почали прибирати новорічні декорації (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні у Харкові комунальники почали демонтувати святкові декорації.".