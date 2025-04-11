Землю вокруг Григоровского бора в Харькове вспахали: зачем (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове проводят работы сотрудники лесного хозяйства СКП «Харьковзеленстрой». Суть их деятельности пояснили в мэрии.
«Сотрудники лесного хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» обновляют защитные противопожарные полосы в урочищах «Григоровский бор» и «Залютино». Работы производятся с наступлением пожароопасного периода. Полосы пашут трактором вдоль лесного массива. Деревья, траву, листья и другие горючие материалы присыпают землей, чтобы создать барьер для распространения пожаров», — объяснила пресс-служба Харьковского горсовета.
Зеленстроевцы обратились к харьковчанам с призывом ограничить посещение леса на время пожароопасного периода, соблюдать правила противопожарной безопасности и не оставлять мусор в местах отдыха.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проводят работы сотрудники лесного хозяйства СКП «Харьковзеленстрой». Суть их деятельности пояснили в мэрии".