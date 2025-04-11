Землю вокруг Григоровского бора в Харькове вспахали: зачем (фото)

В Харькове проводят работы сотрудники лесного хозяйства СКП «Харьковзеленстрой». Суть их деятельности пояснили в мэрии.

«Сотрудники лесного хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» обновляют защитные противопожарные полосы в урочищах «Григоровский бор» и «Залютино». Работы производятся с наступлением пожароопасного периода. Полосы пашут трактором вдоль лесного массива. Деревья, траву, листья и другие горючие материалы присыпают землей, чтобы создать барьер для распространения пожаров», — объяснила пресс-служба Харьковского горсовета.

Зеленстроевцы обратились к харьковчанам с призывом ограничить посещение леса на время пожароопасного периода, соблюдать правила противопожарной безопасности и не оставлять мусор в местах отдыха.