Сьогодні 16 вересня: яке свято та день в історії

16 вересня – День Лозової. У цей день 1658 року гетьман Виговський підписав Гадяцький договір із Річчю Посполитою. У 1810-му незалежність проголосила Мексика. У 1930-му Польський уряд почав пацифікацію на Галичині. У 1975-му Папуа — Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії. У 1987-му підписали Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. У 1998-му в Парижі відбулася прем’єра мюзиклу “Нотр-Дам де Парі”. У 2000-му зник журналіст Георгій Гонгадзе. У 2022-му “Kraken” заявив про форсування Осколу та звільнення лівобережної частини Куп’янська. У 2024-му в Харкові розпочалася масштабна лісова пожежа, яка повністю знищила залишки бору на Журавлівці.

Свята та пам’ятні дати 16 вересня

16 вересня в Україні – День міста Лозова в Харківській області.

У світі – Міжнародний день охорони озонового шару.

Також сьогодні: Міжнародний день інтервенційної кардіології, День батьків, які працюють; Всесвітній день барбера, Міжнародний день ідентифікації, День Play-Doh (маси для ліплення), Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня, стартує Європейський тиждень мобільності.

16 вересня в історії

16 вересня 1658 року гетьман України Іван Виговський уклав з Річчю Посполитою Гадяцький договір. Докладніше.

16 вересня 1810 року Мексика проголосила незалежність від Іспанії. Докладніше.

16 вересня 1930 року польський уряд розпочав пацифікацію (“умиротворення”) українців у Східній Галичині. Докладніше.

16 вересня 1975 року Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії. Докладніше.

16 вересня 1987 року країни світу підписали один із найдієвіших міжнародних договорів – Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. Докладніше.

16 вересня 1998 року в Парижі відбулася прем’єра мюзиклу “Нотр-Дам де Парі” за романом Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Докладніше.

16 вересня 2000 року востаннє бачили журналіста та засновника інтернет-видання “Українська правда” Георгія Гонгадзе. Докладніше.

16 вересня 2002 року розпочалася активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!” Докладніше.

16 вересня 2022 року командир батальйону “Азов” у складі спецпідрозділу ГУР “Kraken” Сергій Величко (“Чилі”) заявив про форсування річки Оскіл та звільнення лівобережної частини Куп’янська.

16 вересня 2024 року розпочалася масштабна лісова пожежа в Харкові, яка повністю знищила залишки бору на Журавлівці. Вдень у соцмережах з’явилися перші повідомлення про пожежу біля закритого з початку вторгнення ТРЦ “Караван”. Салтівку затягло димом, а запах гару змусив людей негайно зачиняти вікна. Услід мер міста Ігор Терехов повідомив: пожежу локалізували на площі 4 га, через неї призупинили рух трамваїв №16 та 16-А. Автобуси, що курсували вулицею Нескорених, вирушили в об’їзд.

“Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП «Зеленбуд» та 18 одиниць комунальної техніки”, – інформував міський голова.

Надвечір рух транспорту відновили. Проте пожежу продовжували гасити й наступного дня. Це було 17 вересня – День рятівника. І цього дня росіяни скинули КАБи на надзвичайників, які гасили бор на Журавлівці.

“Рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини потрапили під авіаційний удар окупантів, четверо з них дістали поранення. Троє працівників перебувають у важкому стані”, – інформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли пожежу остаточно загасили, мер Харкова повідомив, що на місці бору, що згорів, не будуватимуть жодних об’єктів. А натомість створять парк.

Взимку комунальники дещо навели лад у розореному лісовому масиві, прибравши сміття та сухі й згорілі гілки. Тим часом за відновлення бору вже взялися вчені та громадськість. Восени, практично одразу після пожежі, тут посіяли жолуді. Про ініціативу повідомив викладач кафедри ботаніки Харківського педуніверситету Юрій Бенгус. А вже у серпні цього року він зазначив, що близько 1000 молоденьких дубів проросли. Цієї осені процес відновлення зеленої зони таким шляхом планують продовжити, урізноманітнивши посівний матеріал. Фахівці пояснюють: попередній бір, засаджений виключно соснами, ще до пожежі значною мірою загинув через захворювання – кореневу губку, яка знищувала хвойники. Уникнути такого ефекту можна, якщо поруч із хвойними будуть і листяні дерева.

Церковне свято 16 вересня

16 вересня вшановують пам’ять великомучениці Євфимії Всехвальної. Докладніше.

Народні прикмети

Сухий і теплий день – до пізньої зими без сильних морозів.

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде без снігу.

Що не можна робити 16 вересня

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися, злитися, заздрити та пліткувати.

Невдалий день для того, щоб починати нову справу.