Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ
В Харьковской области разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатор схемы — 63-летний местный житель, который на момент совершения преступлений занимал должность в одном из правоохранительных органов города.
Установлено, что от одного из «клиентов» он получил 3 тысячи долларов.
«За эти деньги злоумышленник обещал повлиять на сотрудников районного ТЦК и СП, чтобы те осуществили снятие военнообязанного с розыска, обновили его данные в государственном реестре «Оберег», обеспечили быстрое и беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии без угрозы немедленной мобилизации в ряды ВСУ. Такие документы в дальнейшем должны стать основанием для оформления бронирования от призыва на военную службу», — отметили в СБУ.
Правоохранители задержали фигуранта на «горячем», после получения оговоренной суммы денег и выполнения противоправных обязательств.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием). Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее правоохранители поймали 34-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, обещал своему знакомому помощь в уклонении от мобилизации. По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант говорил, что повлияет на должностных лиц одного из районных ТЦК в Харькове и гарантировал, что мужчину снимут с розыска.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мобилизация, новости Харькова, правоохранитель, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 13:00;