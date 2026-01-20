Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ

В Харьковской области разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатор схемы — 63-летний местный житель, который на момент совершения преступлений занимал должность в одном из правоохранительных органов города.

Установлено, что от одного из «клиентов» он получил 3 тысячи долларов.

«За эти деньги злоумышленник обещал повлиять на сотрудников районного ТЦК и СП, чтобы те осуществили снятие военнообязанного с розыска, обновили его данные в государственном реестре «Оберег», обеспечили быстрое и беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии без угрозы немедленной мобилизации в ряды ВСУ. Такие документы в дальнейшем должны стать основанием для оформления бронирования от призыва на военную службу», — отметили в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта на «горячем», после получения оговоренной суммы денег и выполнения противоправных обязательств.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием). Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее правоохранители поймали 34-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, обещал своему знакомому помощь в уклонении от мобилизации. По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант говорил, что повлияет на должностных лиц одного из районных ТЦК в Харькове и гарантировал, что мужчину снимут с розыска.