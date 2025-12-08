Предлагал снять с розыска ТЦК за $2 тысячи: в Харькове задержали мужчину

Правоохранители поймали 34-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, обещал знакомому помощь в уклонении от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант говорил, что повлияет на должностных лиц одного из районных ТЦК в Харькове и гарантировал, что мужчину снимут с розыска.

«За «услугу» он потребовал 2000 долларов. В то же время, заверил, что без его посредничества и передачи указанной денежной суммы решить проблему самостоятельно или другим путем будет невозможно», — выяснили правоохранители.

Установлено, что во время следующей встречи харьковчанин снова выдвинул требование и получил от «клиента» указанную сумму.

«После того, как харьковчанин понял, что его разыскивают, он стал скрываться от следствия. Несмотря на это, правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, прощание с харьковчанином, ветераном Юрием Бондаренко состоялось 5 декабря во Львове. 37-летний участник АТО служил в местном РТЦК и СП. Он стал жертвой дерзкого убийства, которое произошло 3 декабря. По информации Львовского ОТЦК, на Юрия напал гражданин, которого остановили для проверки военно-учетных данных. В прокуратуре отметили, что нападающий – 30 житель Львова. По данным военных, он нанес Бондаренко удар ножом в пах и повредил аорту. Из-за критического кровотечения ветеран умер в больнице. Подозреваемого Григорий Кедрука задержали. Суд направил его в СИЗО без права внесения залога. Во время судебного заседания тот заявил, что военные его избивали. Погибший Юрий Бондаренко был участником АТО в составе 16 ОМБр. В Харькове он учился в 45 гимназии и аэрокосмическом лицее и завершил государственную зооветеринарную академию. Работал в сфере ресторанного бизнеса. У него остались мать, дедушка и жена.