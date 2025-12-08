Live

Предлагал снять с розыска ТЦК за $2 тысячи: в Харькове задержали мужчину

Общество 12:09   08.12.2025
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители поймали 34-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, обещал знакомому помощь в уклонении от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант говорил, что повлияет на должностных лиц одного из районных ТЦК в Харькове и гарантировал, что мужчину снимут с розыска.

«За «услугу» он потребовал 2000 долларов. В то же время, заверил, что без его посредничества и передачи указанной денежной суммы решить проблему самостоятельно или другим путем будет невозможно», — выяснили правоохранители.

Установлено, что во время следующей встречи харьковчанин снова выдвинул требование и получил от «клиента» указанную сумму.

«После того, как харьковчанин понял, что его разыскивают, он стал скрываться от следствия. Несмотря на это, правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: Виктория Яковенко
