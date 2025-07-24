Где билеты? Укрзалізниця ответила на вопрос харьковчан и дала советы

Харьковчане, как и жители других регионов Украины, столкнулись с жестким дефицитом билетов на поезда. Люди постят видео в соцсетях, утверждая, что уехать из города невозможно. Укрзалізниця отреагировала.

«Оказывается, мы, харьковчане, очень любим путешествовать. В Ужгород — погулять несколько дней по красивому Закарпатью, в Одессу — окунуться в море, в Киев — потусить по ресторанам, во Львов — прогуляться историческим центром, в Ивано-Франковск — не знаю зачем, но надо. Билетов на поезда по этим направлениям никогда нет. Никогда!!! А нам нужно! Потому что, бл***, мы путешественники! Через три минуты после открытия даты продажи их уже нет! Зато сразу появляются в куче Telegram-каналов с коэффициентом 3. Позор. Такой коррупции в продаже ж/д билетов еще не было», — заявил харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов в Facebook.

Ему вторят жители города, записывая видео на фоне центрального вокзала.

Видео: Труха

«Укрзалізниця в очередной раз пробивает дно. И это не просто, знаете: «Ой, ну что же делать, многие куда ездит, вагоны раз***». Ну такая ситуация. Нет. Необходимо изменять механизм и систему покупки. На бронирование билетов выдавать хоть какое-то время. Бронирование. А не так, как сейчас у нас, типа, ты нажимаешь «оплатить», а написано тебе: «Кто-то уже купил эти билеты», — возмущается жительница города на видео, распространенном Telegram-каналами.

Аналогичные жалобы на отсутствие железнодорожных билетов характерны для различных регионов страны. И Укрзалізниця наконец-то обратила на них внимание. Правда билетов больше не стало, но железнодорожники решили объяснить, куда они деваются.

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«Видим все тэги, сториз, сообщения и посты в Telegram-каналах. Понимаем вашу обеспокоенность, поэтому подробно объясняем, почему летом труднее приобрести билеты на поезда Укрзалізниці на разные направления и как мы сейчас решаем все эти вопросы», — написала пресс-служба предприятия.

Железнодорожники подготовили инфографику, объясняющую ситуацию. В ней жалуются на «аномальный спрос в июле-августе», групповые перевозки (с прифронтовых территорий, детей военных и погибших и семей переселенцев), а также перекупов. С последними, как утверждают, — борются.