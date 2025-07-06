Live
  • Вс 06.07.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

Транспорт 19:27   06.07.2025
Елена Нагорная
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова Фото: АО «Укрзалізниця»

Женские купейные вагоны появятся еще в трех поездах: № 38/37 Киев — Запорожье, № 98/97 Ковель — Киев и № 22/21 Львов — Харьков.

Во всех трех поездах женские купе будут в вагонах под №5, в состав поездов их добавят с 25 июля, информирует АО «Укрзалізниця».

Железнодорожники напоминают, что женские купе ранее ввели для комфорта и безопасности пассажирок во время путешествий. В такие вагоны допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе. Купить билет можно в приложении или на сайте.

Сейчас женские купе доступны в составе 15 поездов:

— № 1/2 Харьков — Ворохта
— № 3/4 Запорожье — Ужгород
— № 5/6 Запорожье — Ясиня
— № 15/16 Харьков — Ясиня
— № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)
— № 22/21 Львов — Харьков
— № 26/25 Одесса — Ясиня
— № 29/30 Киев — Ужгород
— № 38/37 Киев — Запорожье
— № 41/42 Днепр — Трускавец
— № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
— № 75/76 Киев — Кривой Рог
— № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород)
— № 95/96 Киев — Рахов
— № 98/97 Ковель — Киев

Читайте также: Еще один поезд из Харькова в Карпаты стал флагманским: что это дает пассажирам

Автор: Елена Нагорная
Популярно
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
06.07.2025, 13:08
«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹
«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹
06.07.2025, 17:12
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
06.07.2025, 17:23
На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие (видео, фото)
На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие (видео, фото)
06.07.2025, 16:16
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
06.07.2025, 10:22
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
06.07.2025, 20:05

Новости по теме:

10:29
Харьковские дети будут ездить в Карпаты в новых вагонах – «УЗ» показала фото
19:25
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», 15 погибших в городе
20:15
«Две недели как назначили» — в Харькове погибла руководитель Малой Южной
11:18
«Непрофильные активы»: почему «Укрзалізниця» отдает свои больницы Харьковщине
08:00
В «Укрзалізниці» рассказали, что ракеты РФ повредили на Харьковщине

Вы читали новость: «Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 19:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женские купейные вагоны появятся еще в трех поездах: № 38/37 Киев — Запорожье, № 98/97 Ковель — Киев и № 22/21 Львов — Харьков.".