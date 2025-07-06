Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

Женские купейные вагоны появятся еще в трех поездах: № 38/37 Киев — Запорожье, № 98/97 Ковель — Киев и № 22/21 Львов — Харьков.

Во всех трех поездах женские купе будут в вагонах под №5, в состав поездов их добавят с 25 июля, информирует АО «Укрзалізниця».

Железнодорожники напоминают, что женские купе ранее ввели для комфорта и безопасности пассажирок во время путешествий. В такие вагоны допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе. Купить билет можно в приложении или на сайте.

Сейчас женские купе доступны в составе 15 поездов:

— № 1/2 Харьков — Ворохта

— № 3/4 Запорожье — Ужгород

— № 5/6 Запорожье — Ясиня

— № 15/16 Харьков — Ясиня

— № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)

— № 22/21 Львов — Харьков

— № 26/25 Одесса — Ясиня

— № 29/30 Киев — Ужгород

— № 38/37 Киев — Запорожье

— № 41/42 Днепр — Трускавец

— № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск

— № 75/76 Киев — Кривой Рог

— № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород)

— № 95/96 Киев — Рахов

— № 98/97 Ковель — Киев