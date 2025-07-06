Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова
Женские купейные вагоны появятся еще в трех поездах: № 38/37 Киев — Запорожье, № 98/97 Ковель — Киев и № 22/21 Львов — Харьков.
Во всех трех поездах женские купе будут в вагонах под №5, в состав поездов их добавят с 25 июля, информирует АО «Укрзалізниця».
Железнодорожники напоминают, что женские купе ранее ввели для комфорта и безопасности пассажирок во время путешествий. В такие вагоны допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе. Купить билет можно в приложении или на сайте.
Сейчас женские купе доступны в составе 15 поездов:
— № 1/2 Харьков — Ворохта
— № 3/4 Запорожье — Ужгород
— № 5/6 Запорожье — Ясиня
— № 15/16 Харьков — Ясиня
— № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород)
— № 22/21 Львов — Харьков
— № 26/25 Одесса — Ясиня
— № 29/30 Киев — Ужгород
— № 38/37 Киев — Запорожье
— № 41/42 Днепр — Трускавец
— № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
— № 75/76 Киев — Кривой Рог
— № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород)
— № 95/96 Киев — Рахов
— № 98/97 Ковель — Киев
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- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", вагоны, новости Харькова, поезд;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женские купейные вагоны появятся еще в трех поездах: № 38/37 Киев — Запорожье, № 98/97 Ковель — Киев и № 22/21 Львов — Харьков.".