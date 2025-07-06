Live
  • Нд 06.07.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова

Транспорт 19:27   06.07.2025
Олена Нагорна
Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова Фото: АТ “Укрзалізниця”

Жіночі купейні вагони з’являться ще у трьох поїздах: №38/37 Київ – Запоріжжя, №98/97 Ковель – Київ та №22/21 Львів – Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагонах за №5, до складу поїздів їх додадуть з 25 липня, інформує АТ «Укрзалізниця».

Залізничники нагадують, що жіночі купе раніше запровадили для комфорту та безпеки пасажирок під час подорожей. До таких вагонів допускаються лише жінки чи жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе. Купити квиток можна у додатку чи на сайті.

Зараз жіночі купе доступні у складі 15 поїздів:

  • ⁠  ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта
  • ⁠  ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород
  • ⁠  ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня
  • ⁠  ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня
  • ⁠  ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
  • ⁠  ⁠№ 22/21 Львів — Харків
  • ⁠  ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня
  • ⁠  ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород
  • ⁠  ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя
  • ⁠  ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець
  • ⁠  ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
  • ⁠  ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг
  • ⁠  ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
  • ⁠  ⁠№ 95/96 Київ — Рахів
  • ⁠  ⁠№ 98/97 Ковель — Київ

Читайте також: Ще один поїзд із Харкова до Карпат став флагманським: що це дає пасажирам

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Проєкт проєкту стратегії – Чумак про обіцяну в Раді підтримку бізнеса Харкова
Проєкт проєкту стратегії – Чумак про обіцяну в Раді підтримку бізнеса Харкова
06.07.2025, 20:05
Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)
Харків атакують “шахеди”: серія вибухів у місті (оновлено)
06.07.2025, 02:20
Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова
Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова
06.07.2025, 19:27
«Харків знову пережив дуже важку ніч»: Терехов заявив, що постраждалих троє 📹
«Харків знову пережив дуже важку ніч»: Терехов заявив, що постраждалих троє 📹
06.07.2025, 17:12
На окружній Харкова – ДТП із чотирма авто: є постраждалі (відео, фото)
На окружній Харкова – ДТП із чотирма авто: є постраждалі (відео, фото)
06.07.2025, 16:16
Атака на Харків: пожежники вчасно спустилися в укриття, пошкоджена техніка 📷
Атака на Харків: пожежники вчасно спустилися в укриття, пошкоджена техніка 📷
06.07.2025, 09:54

Новини за темою:

10:29
Харківські діти їздитимуть в Карпати у нових вагонах – «УЗ» показала фото
19:25
Атака на Дніпро: пошкоджений поїзд «Одеса-Запоріжжя», 15 загиблих у місті
20:15
“Два тижні як призначили” – в Харкові загинула очільниця Малої Південної
11:18
“Непрофільні активи”: чому Укрзалізниця віддає свої лікарні Харківщині
08:00
В «Укрзалізниці» розповіли, що ракети РФ пошкодили на Харківщині

Ви читали новину: «Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 19:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жіночі купейні вагони з’являться ще у трьох поїздах: №38/37 Київ – Запоріжжя, №98/97 Ковель – Київ та №22/21 Львів – Харків.".