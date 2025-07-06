Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова

Жіночі купейні вагони з’являться ще у трьох поїздах: №38/37 Київ – Запоріжжя, №98/97 Ковель – Київ та №22/21 Львів – Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагонах за №5, до складу поїздів їх додадуть з 25 липня, інформує АТ «Укрзалізниця».

Залізничники нагадують, що жіночі купе раніше запровадили для комфорту та безпеки пасажирок під час подорожей. До таких вагонів допускаються лише жінки чи жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе. Купити квиток можна у додатку чи на сайті.

Зараз жіночі купе доступні у складі 15 поїздів: