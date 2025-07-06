Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Жіночі купейні вагони з’являться ще у трьох поїздах: №38/37 Київ – Запоріжжя, №98/97 Ковель – Київ та №22/21 Львів – Харків.
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагонах за №5, до складу поїздів їх додадуть з 25 липня, інформує АТ «Укрзалізниця».
Залізничники нагадують, що жіночі купе раніше запровадили для комфорту та безпеки пасажирок під час подорожей. До таких вагонів допускаються лише жінки чи жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе. Купити квиток можна у додатку чи на сайті.
Зараз жіночі купе доступні у складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків — Ворохта
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
- № 15/16 Харків — Ясіня
- № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
- № 22/21 Львів — Харків
- № 26/25 Одеса — Ясіня
- № 29/30 Київ — Ужгород
- № 38/37 Київ — Запоріжжя
- № 41/42 Дніпро — Трускавець
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг
- № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
- № 95/96 Київ — Рахів
- № 98/97 Ковель — Київ
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- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", вагоны, новини Харкова, поезд;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жіночі купейні вагони з’являться ще у трьох поїздах: №38/37 Київ – Запоріжжя, №98/97 Ковель – Київ та №22/21 Львів – Харків.".