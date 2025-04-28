Еще один поезд из Харькова в Карпаты стал флагманским: что это дает пассажирам
Поезд №1/2 Харьков — Ворохта стал флагманским и получил название «Единство».
Какие преимущества предусматривает для пассажиров проезд в поезде-флагмане, рассказали в АО «Укрзалізниця». Это, в частности:
— купейные вагоны после капитального ремонта (вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки в купе) и новые вагоны СВ;
— приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
— фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Поезд отправляется из Харькова через день в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59. Отправление из Ворохты через день в 16:31, прибытие в Харьков — в 11:27.
В «Укрзалізниці» отметили, что поезд №1/2 — уже восьмой, который имеет статус флагманского. Это также:
— №15/16 Харьков — Ясиня «Лесь Курбас»;
— №17/18 Харьков — Ужгород «Сковорода»;
— №79/80 Днепр — Львов «Сичеслав»;
— №91/92 Киев — Львов «Леополис»;
— №105/106 Киев — Одесса «Черноморец»;
— №7/8 Киев — Черновцы „Буковина“;
— №95/96 Киев — Рахов «Гуцульщина».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Ворохта, Карпаты, новости Харькова, поезд;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд №1/2 Харьков — Ворохта стал флагманским и получил название «Единство».".