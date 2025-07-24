Live
  • Чт 24.07.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.98

Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради

Суспільство 08:38   24.07.2025
Оксана Горун
Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради Фото: АТ “Укрзалізниця”

Харків’яни, як і жителі інших регіонів України, зіштовхнулися із жорстким дефіцитом квитків на потяги. Люди постять відео у соцмережах, стверджуючи, що виїхати з міста неможливо. Укрзалізниця відреагувала.

Виявляється, ми, харків’яни, дуже любимо подорожувати. В Ужгород — погуляти кілька днів по красивому Закарпаттю, в Одесу — зануритися в море, до Києва — потусити по ресторанах, до Львова — прогулятися історичним центром, до Івано-Франківська — не знаю навіщо, але треба. Квитків на потяги в цих напрямках ніколи немає. Ніколи !!! А нам треба! Тому що, бл***, ми — мандрівники! Через 3 хвилини після відкриття дати продажу їх уже немає! Зате відразу з’являються в купі телеграм-каналів із коефіцієнтом 3. Ганьба”, – заявив харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов у фейсбуці.

Йому вторять мешканці міста, записуючи відео на тлі центрального вокзалу.

Відео: Труха

Укрзалізниця вкотре пробиває дно. І це не просто, знаєте: “Ой, ну що ж робити, багато людей куди їздить, вагони роз***”. Ну, така ситуація. Нє. Треба змінювати механізм та систему купівлі. На бронювання квитки видавати хоч якийсь час. На бронювання. А не так, як зараз у нас, типу, ти натискаєш “оплатити”, а написано тобі: “Хтось вже придбав ці квитки”, – обурюється мешканка міста на відео, розповсюдженому телеграм-каналами.

Аналогічні скарги на відсутність залізничних квитків характерні для різних регіонів країни. І Укрзалізниця нарешті звернула на них увагу. Щоправда, квитків більше не стало, але залізничники вирішили пояснити, куди вони зникають.

Читайте також: Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова

Бачимо всі теги, сторіс, повідомлення та пости в телеграм-каналах. Розуміємо вашу стурбованість, тож пояснюємо детально, чому влітку важче придбати квитки на поїзди Укрзалізниці в різні напрямки та як ми нині вирішуємо всі ці питання“, – написала пресслужба підприємства.

Залізничники підготували інфографіку, яка б пояснювала ситуацію. У ній скаржаться на “аномальний попит у липні-серпні”, групові перевезення (з прифронтових територій, дітей військових і загиблих та сімей переселенців), а також перекупів. З останніми, як стверджують, борються.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіяни вбили сім’ю переселенців на Харківщині: загинули батьки та син
Росіяни вбили сім’ю переселенців на Харківщині: загинули батьки та син
24.07.2025, 09:21
За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА
За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА
24.07.2025, 08:56
Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради
Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради
24.07.2025, 08:38
Ворог має резерви на Бєлгородщині: чи несуть загрозу Харкову – дані ЗСУ 📹
Ворог має резерви на Бєлгородщині: чи несуть загрозу Харкову – дані ЗСУ 📹
24.07.2025, 08:00
Новини Харкова – головне за 24 липня: троє загинули від обстрілу, наші вдома
Новини Харкова – головне за 24 липня: троє загинули від обстрілу, наші вдома
24.07.2025, 09:04
Сьогодні 24 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 липня: яке свято та день в історії
24.07.2025, 06:00

Новини за темою:

13:50
Коли почнуть продавати квитки на новий поїзд з Харкова до Чернівців – УЗ
11:45
Харків – у топ-5 популярних напрямків, куди їдуть в Україні – Укрзалізниця
11:41
Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці
12:15
“Легендарний Лижний експрес повертається”: призначено поїзд до зимових Карпат
21:05
Удар по перекупниках: квитки на поїзди до Польщі продаватимуть тільки онлайн

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни, як і жителі інших регіонів України, зіштовхнулися із жорстким дефіцитом квитків на потяги. Укрзалізниця відреагувала.".