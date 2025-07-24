Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради
Харків’яни, як і жителі інших регіонів України, зіштовхнулися із жорстким дефіцитом квитків на потяги. Люди постять відео у соцмережах, стверджуючи, що виїхати з міста неможливо. Укрзалізниця відреагувала.
“Виявляється, ми, харків’яни, дуже любимо подорожувати. В Ужгород — погуляти кілька днів по красивому Закарпаттю, в Одесу — зануритися в море, до Києва — потусити по ресторанах, до Львова — прогулятися історичним центром, до Івано-Франківська — не знаю навіщо, але треба. Квитків на потяги в цих напрямках ніколи немає. Ніколи !!! А нам треба! Тому що, бл***, ми — мандрівники! Через 3 хвилини після відкриття дати продажу їх уже немає! Зате відразу з’являються в купі телеграм-каналів із коефіцієнтом 3. Ганьба”, – заявив харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов у фейсбуці.
Йому вторять мешканці міста, записуючи відео на тлі центрального вокзалу.
Відео: Труха
“Укрзалізниця вкотре пробиває дно. І це не просто, знаєте: “Ой, ну що ж робити, багато людей куди їздить, вагони роз***”. Ну, така ситуація. Нє. Треба змінювати механізм та систему купівлі. На бронювання квитки видавати хоч якийсь час. На бронювання. А не так, як зараз у нас, типу, ти натискаєш “оплатити”, а написано тобі: “Хтось вже придбав ці квитки”, – обурюється мешканка міста на відео, розповсюдженому телеграм-каналами.
Аналогічні скарги на відсутність залізничних квитків характерні для різних регіонів країни. І Укрзалізниця нарешті звернула на них увагу. Щоправда, квитків більше не стало, але залізничники вирішили пояснити, куди вони зникають.
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“Бачимо всі теги, сторіс, повідомлення та пости в телеграм-каналах. Розуміємо вашу стурбованість, тож пояснюємо детально, чому влітку важче придбати квитки на поїзди Укрзалізниці в різні напрямки та як ми нині вирішуємо всі ці питання“, – написала пресслужба підприємства.
Залізничники підготували інфографіку, яка б пояснювала ситуацію. У ній скаржаться на “аномальний попит у липні-серпні”, групові перевезення (з прифронтових територій, дітей військових і загиблих та сімей переселенців), а також перекупів. З останніми, як стверджують, борються.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни, як і жителі інших регіонів України, зіштовхнулися із жорстким дефіцитом квитків на потяги. Укрзалізниця відреагувала.".