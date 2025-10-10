«Ждем ударов по энергообъектам Харьковщины» — Синегубов

Энергетические объекты Харьковщины не находились под ударом во время сегодняшней атаки на Украину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов журналистам.

«Мы четко понимаем, что удары продолжатся. И мы в ближайшее время ждем ударов по энергообъектам Харьковщины. Это абсолютно прогнозируемо, к сожалению, для нас, для врага, в том числе», – считает глава ХОВА.

Он заверил, что все экстренные службы – ГСЧС, скорая, «Облэнерго» наготове.

«Для того чтобы оперативно реагировать на возможные последствия», — подчеркнул глава ХОВА.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.

Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. О выключениях информируют некоторые жители Салтовского района, а также харьковчане, которые проживают в районе Левады. Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.

Тем временем в городском Ситуационном центре отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. Вскоре сложившиеся графики будут обнародованы. Профильные службы делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.