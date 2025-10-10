«Чекаємо ударів по енергооб’єктах Харківщини» – Синєгубов

Енергетичні об’єкти Харківщини не перебували під ударом під час сьогоднішньої масованої атаки на Україну, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов журналістам.

«Ми чітко розуміємо, що удари продовжаться. І ми найближчим часом чекаємо ударів по енергооб’єктах Харківщини. Це абсолютно прогнозовано, на жаль, для нас, для ворога, в тому числі», – вважає голова ХОВА.

Він запевнив, що всі екстрені служби – ДСНС, «швидка», «Обленерго» напоготові.

«Для того, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки», – підкреслив голова ХОВА.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита. Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Про виключення інформують деякі жителі Салтівського району, а також харків’яни, які мешкають у районі Левади. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.

Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.