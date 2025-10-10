Live
«Чекаємо ударів по енергооб’єктах Харківщини» – Синєгубов

Суспільство 12:45   10.10.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Енергетичні об’єкти Харківщини не перебували під ударом під час сьогоднішньої масованої атаки на Україну, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов журналістам.

«Ми чітко розуміємо, що удари продовжаться. І ми найближчим часом чекаємо ударів по енергооб’єктах Харківщини. Це абсолютно прогнозовано, на жаль, для нас, для ворога, в тому числі», – вважає голова ХОВА.

Він запевнив, що всі екстрені служби – ДСНС, «швидка», «Обленерго» напоготові.

«Для того, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки», – підкреслив голова ХОВА.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита.

Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Про виключення інформують деякі жителі Салтівського району, а також харків’яни, які мешкають у районі Левади. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.

Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.

Читайте також: У Харкові без світла понад 200 тисяч абонентів – Синєгубов про ситуацію

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
