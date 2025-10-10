Ситуацію з вакансіями на Харківщині описала експертка сайту з пошуку роботи 📹
Попри обстріли Харківська область входить до топ-5 регіонів України за кількістю вакансій, розповіла МГ “Об’єктив” керівниця проєкту “Назустріч” від Work.ua Анастасія Розлуцька.
“Ми зараз маємо таку ситуацію, що ринок праці відновився, – констатувала експертка. – Якщо у 2022 році було повне падіння по вакансіях, то зараз ми можемо казати, що ринок праці відновився так, як він був до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Звісно, відновився він нерівномірно. Тобто якщо раніше багато вакансій було в Харківській області, то, звісно, бізнес релокувався на захід нашої країни. Але попри те, що Харківська область постійно потерпає від обстрілів, вона перебуває в топ-5 за кількістю вакансій. 3,5% від загальної кількості вакансій на ринку – це п’яте місце належить Харківській області”.
За її словами, на ринку праці загалом найбільше вакансій робітничих та виробничих спеціальностей, у сфері обслуговування, логістиці, охороні та безпеці.
“Зараз ринок шукача загалом по Україні. Тобто людина може вибирати, де їй працювати, ким її працювати. Тобто вакансій більше”, – пояснила Розлуцька.
На професії, які раніше вважалися чоловічими, перенавчають жінок, озвучила ще одну тенденцію фахівчиня.
“Є різні зараз підходи, проєкти, які допомагають цю ситуацію балансувати. Тому що чоловіки сьогодні потрібні в армії, переважно чоловіків мобілізують до армії. І, відповідно, там теж нестача робочих рук і захисників”, – констатувала Розлуцька.
Вона відзначила, що, згідно з планами Мінекономіки, протягом наступних десять років треба залучити додаткові 5 мільйонів робочих рук.
“З однієї сторони, за рахунок ветеранів це потрібно робити. З іншої сторони, ну, я думаю, що тут краще потрібно питати про те у Міністерства економіки, як вони будуть вирішувати ці питання. Я, як фахівець повернення ветеранів на ринок праці, який працює у Work.ua, для мене незамінним ресурсом і ресурсом №1, людським капіталом є ветеран”, – підсумувала експертка.
Категорії: Економіка, Оригінально, Харків
