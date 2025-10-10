Ситуацию с вакансиями на Харьковщине описала эксперт сайта по поиску работы 📹

Несмотря на обстрелы, Харьковская область входит в топ-5 регионов Украины по количеству вакансий, рассказала МГ «Объектив» руководитель проекта «Навстречу» от Work.ua Анастасия Розлуцкая.

«Сейчас у нас такая ситуация, что рынок труда восстановился, — констатировала эксперт. — Если в 2022 году было полное падение по вакансиям, то сейчас мы можем сказать, что рынок труда восстановился так, как он был до 2022 года, до полномасштабного вторжения. Конечно, восстановился он неравномерно. То есть если раньше много вакансий было в Харьковской области, то, конечно, бизнес переместился на запад нашей страны. Но несмотря на то, что Харьковская область постоянно страдает от обстрелов, она находится в топ-5 по количеству вакансий. 3,5% от общего количества вакансий на рынке — это пятое место принадлежит Харьковской области».

По ее словам, на рынке труда в целом больше всего вакансий рабочих и производственных специальностей, есть работа в сфере обслуживания, логистике, охране и безопасности.

«Сейчас рынок соискателя в целом по Украине. То есть человек может выбирать, где ему работать, кем ему работать. То есть вакансий больше», — пояснила Розлуцкая.

На профессии, которые раньше считались мужскими, переобучают женщин, озвучила еще одну тенденцию эксперт.

«Сейчас есть разные подходы, проекты, которые помогают эту ситуацию балансировать. Потому что мужчины сегодня нужны в армии, преимущественно мужчин мобилизуют в армию. И, соответственно, там тоже нехватка рабочих рук и защитников», — констатировала Розлуцкая.

Она добавила, что, согласно планам Минэкономики, в течение следующих десяти лет в Украине необходимо привлечь дополнительные 5 миллионов рабочих рук.

«С одной стороны, за счет ветеранов это нужно делать. С другой стороны, ну, я думаю, что здесь лучше спросить у Министерства экономики, как они будут решать эти вопросы. Я, как специалист по возвращению ветеранов на рынок труда, работающий в Work.ua, для меня незаменимым ресурсом и ресурсом №1, человеческим капиталом является ветеран», — подытожила эксперт.