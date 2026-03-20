В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 21 марта.

«Днем 21 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Напомним, сегодня, 20 марта, в Харьковской области днем ​​местами прогнозировали небольшой дождь. По данным Регионального центра гидрометеорологии, по области температура воздуха днем ​​составит от 7 до 12 градусов тепла. В Харькове — днем ​​от 9 до 11 тепла. Также синоптики предупреждали о тумане.