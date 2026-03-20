В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 21 марта.
«Днем 21 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Напомним, сегодня, 20 марта, в Харьковской области днем местами прогнозировали небольшой дождь. По данным Регионального центра гидрометеорологии, по области температура воздуха днем составит от 7 до 12 градусов тепла. В Харькове — днем от 9 до 11 тепла. Также синоптики предупреждали о тумане.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, опасная погода, синоптики, шквал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 13:05;