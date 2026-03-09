Live

ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Події 07:38   09.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 13 пожеж, чотири з них сталися через обстріли РФ. Ворог бив по Чугуївському та Ізюмському районах, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Так після ударів по Чугуївщині горіла господарська споруда та склади – обійшлося без постраждалих.

“Протягом доби тривали аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару у Київському районі Харкова. Станом на 07:00 9 березня виявлено тіла десятьох загиблих людей, у тому числі двоє дітей, а також ще фрагменти тіл. Ще 16 осіб постраждало, зокрема троє дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – передають у ДСНС.

Крім того, у Салтівському районі у вогні загинув 44-річний чоловік. За даними рятувальників, у квартирі дев’ятиповерхового будинку горіли речі та меблі. Згодом фахівці встановили, що причиною трагічної пожежі стало коротке замикання холодильника.

Читайте також: У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб
Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб
09.03.2026, 08:18
Сьогодні 9 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 березня 2026: яке свято та день в історії
09.03.2026, 06:00
У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні
У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні
08.03.2026, 20:17
Новини Харкова — головне 9 березня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 9 березня: як минула ніч
09.03.2026, 08:22
“Вибуває по одному – по два на день” – Трегубов про окупантів у Куп’янську
“Вибуває по одному – по два на день” – Трегубов про окупантів у Куп’янську
08.03.2026, 18:01
До 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 9 березня
До 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 9 березня
08.03.2026, 19:10

Новини за темою:

08.03.2026
Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)
08.03.2026
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
08.03.2026
Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці “прильоту” в Харкові
06.03.2026
“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)
05.03.2026
Через ранкову атаку БпЛА в Харкові почалася пожежа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 07:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області. ".