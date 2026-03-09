ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 13 пожеж, чотири з них сталися через обстріли РФ. Ворог бив по Чугуївському та Ізюмському районах, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так після ударів по Чугуївщині горіла господарська споруда та склади – обійшлося без постраждалих.

“Протягом доби тривали аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару у Київському районі Харкова. Станом на 07:00 9 березня виявлено тіла десятьох загиблих людей, у тому числі двоє дітей, а також ще фрагменти тіл. Ще 16 осіб постраждало, зокрема троє дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – передають у ДСНС.

Крім того, у Салтівському районі у вогні загинув 44-річний чоловік. За даними рятувальників, у квартирі дев’ятиповерхового будинку горіли речі та меблі. Згодом фахівці встановили, що причиною трагічної пожежі стало коротке замикання холодильника.