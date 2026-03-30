Live

На Купянском направлении тяжелее: Генштаб о боях в Харьковской области

Украина 08:11   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали трижды в районе Вильчи, Зыбиного и Охримовки.

Тем временем на Купянском – СОУ сдержали 12 штурмов врага около Новоосиново, Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и осуществил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Купянском направлении тяжелее: Генштаб о боях в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. ".