На Купянском направлении тяжелее: Генштаб о боях в Харьковской области
Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали трижды в районе Вильчи, Зыбиного и Охримовки.
Тем временем на Купянском – СОУ сдержали 12 штурмов врага около Новоосиново, Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и осуществил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 08:11;