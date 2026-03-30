На Купянском направлении тяжелее: Генштаб о боях в Харьковской области

Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали трижды в районе Вильчи, Зыбиного и Охримовки.

Тем временем на Купянском – СОУ сдержали 12 штурмов врага около Новоосиново, Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар одной ракетой, 70 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9355 дронов-камикадзе и осуществил 3912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян: