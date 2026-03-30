Вранці в Харкові сталася пожежа: горіло офісне приміщення (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Повідомлення про пожежу на території цивільного підприємства в Київському районі рятувальники отримали сьогодні, 30 березня, о 09:20.
«На час прибуття рятувальників горіло офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі. Площа горіння склала 8 м кв. З вогнем боролись 25 осіб особового складу та шість одиниць техніки», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
О 09:51 загоряння локалізували, о 10:53 – повністю загасили.
Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.
Нагадаємо, в селі Барвінкове вирувала побутова пожежа. Через коротке замикання спалахнула стеля в приватному будинку. Постраждав чоловік, писали у ГУ ДСНС в Харківській області.
Читайте також: Вісім постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу на Харківщині
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 12:04;