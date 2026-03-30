Вранці в Харкові сталася пожежа: горіло офісне приміщення (фото)

Повідомлення про пожежу на території цивільного підприємства в Київському районі рятувальники отримали сьогодні, 30 березня, о 09:20.

«На час прибуття рятувальників горіло офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі. Площа горіння склала 8 м кв. З вогнем боролись 25 осіб особового складу та шість одиниць техніки», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 09:51 загоряння локалізували, о 10:53 – повністю загасили.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в селі Барвінкове вирувала побутова пожежа. Через коротке замикання спалахнула стеля в приватному будинку. Постраждав чоловік, писали у ГУ ДСНС в Харківській області.