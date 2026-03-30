Вранці в Харкові сталася пожежа: горіло офісне приміщення (фото)

Суспільство 12:04   30.03.2026
Вранці в Харкові сталася пожежа: горіло офісне приміщення (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу на території цивільного підприємства в Київському районі рятувальники отримали сьогодні, 30 березня, о 09:20.

«На час прибуття рятувальників горіло офісне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі. Площа горіння склала 8 м кв. З вогнем боролись 25 осіб особового складу та шість одиниць техніки», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 09:51 загоряння локалізували, о 10:53 – повністю загасили.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, в селі Барвінкове вирувала побутова пожежа. Через коротке замикання спалахнула стеля в приватному будинку. Постраждав чоловік, писали у ГУ ДСНС в Харківській області.

Вранці в Харкові сталася пожежа: горіло офісне приміщення (фото)
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 12:04;

