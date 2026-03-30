Через коротке замикання у Барвінковому постраждав чоловік – ДСНС
Чотири пожежі почалися через обстріли РФ у Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському та Харківському районах області, передають в облуправлінні ДСНС.
“Вранці ворог завдав удару по території приватного житлового сектору в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталися руйнації надвірних забудов та пожежа: горіла господарча споруда на площі десять квадратних метрів. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждали двоє людей, одну жінку врятовано”, – зазначили в повідомленні.
А в селі Барвінкове Ізюмського району вирувала побутова пожежа. Через коротке замикання спалахнула стеля в приватному будинку. Постраждав чоловік.
“Близько 03:45 30 березня у селі Безруки Дергачівської територіальної громади Харківського району внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку та автомобілі на площі 80 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.
Відомо, що в цьому випадку постраждалих – двоє.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 08:20;