Из-за короткого замыкания в Барвенково пострадал мужчина – ГСЧС
Четыре пожара начались из-за обстрелов РФ в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском и Харьковском районах области, передают в облуправлении ГСЧС.
«Утром враг нанес удар по территории частного жилищного сектора в Холодногорском районе Харькова. В результате обстрела произошли разрушения дворовых застроек и пожар: горела хозяйственная постройка на площади десять квадратных метров. Повреждены четыре частных жилых дома. По предварительным данным, пострадали два человека, одна женщина спасена», – напомнили спасатели.
А в селе Барвенково Изюмского района бушевал бытовой пожар. Из-за короткого замыкания загорелся потолок в частном доме. Пострадал мужчина.
«Около 03:45 30 марта в селе Безруки Дергачевской территориальной громады Харьковского района в результате обстрела возник пожар в частном доме и автомобиле на площади 80 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.
Известно, что пострадавших в этом случае – двое.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 08:20;