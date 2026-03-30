Из-за короткого замыкания в Барвенково пострадал мужчина – ГСЧС

Происшествия 08:20   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре пожара начались из-за обстрелов РФ в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском и Харьковском районах области, передают в облуправлении ГСЧС.

«Утром враг нанес удар по территории частного жилищного сектора в Холодногорском районе Харькова. В результате обстрела произошли разрушения дворовых застроек и пожар: горела хозяйственная постройка на площади десять квадратных метров. Повреждены четыре частных жилых дома. По предварительным данным, пострадали два человека, одна женщина спасена», – напомнили спасатели.

А в селе Барвенково Изюмского района бушевал бытовой пожар. Из-за короткого замыкания загорелся потолок в частном доме. Пострадал мужчина.

«Около 03:45 30 марта в селе Безруки Дергачевской территориальной громады Харьковского района в результате обстрела возник пожар в частном доме и автомобиле на площади 80 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.

Известно, что пострадавших в этом случае – двое.

  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 08:20;

