В Харькове и области – аварийные отключения света: причина

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что сегодня, 10 января, в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

Они действуют одновременно с графиками почасовых отключений электроэнергии.

«Применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети», — уточнили энергетики.

В облэнерго напомнили потребителям, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная.

«Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – обратились энергетики.

Напомним, в ночь на 9 января показательный «Орешник» без особых последствий прилетел по Львовщине. В то же время Киев пережил массированную воздушную атаку. Враг применил по столице десятки ударных БпЛА, крылатые «Калибры» и баллистические «Искандеры». По информации мэра города Виталия Кличко, половина многоэтажек столицы, а именно шесть тысяч домов, осталась без отопления. Кличко обратился к киевлянам с призывом по возможности временно выехать за город, где есть альтернативные источники тепла. Отметим, за последние две недели в Харькове россияне атаковали две ключевые ТЭЦ, повреждения на них оценивают как значительные.