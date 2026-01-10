У Харкові та області – аварійні відключення світла: причина

В АТ «Харківобленерго» поінформували, що сьогодні, 10 січня, на Харківщині ввели аварійні відключення світла.

Вони діють одночасно з графіками погодинних відключень електроенергії.

«Застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі», – уточнили енергетики.

В обленерго нагадали споживачам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

«Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – звернулись енергетики.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня показовий «орєшнік» без особливих наслідків прилетів по Львівщині. Водночас Київ пережив масовану повітряну атаку. Ворог застосував по столиці десятки ударних БпЛА, крилаті «калібри» та балістичні «іскандери». За інформацією мера міста Віталія Кличка, половина багатоповерхівок столиці, а саме шість тисяч будинків, залишилася без опалення. Кличко звернувся до киян із закликом за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла. Відзначимо, що за останні два тижні в Харкові росіяни атакували дві ключові ТЕЦ, пошкодження на них оцінюють як значні.