Як вимикатимуть світло 10 січня у Харкові й області: графіки
У суботу, 10 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 05:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:30; 14:00-15:00; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:30; 15:00-21:00
2.2 07:00-10:30; 15:00-21:00
3.1 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 15:00-17:30; 22:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 15:00-17:30; 19:00-24:00
5.1 05:00-07:00; 10:30-17:30
5.2 03:30-07:00; 10:30-15:00; 17:30-19:00
6.1 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00; 22:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 14:00-15:00; 17:30-19:00
Список адрес за чергами – тут.
