Как будут отключать свет 10 января в Харькове и области: графики

Общество 18:59   09.01.2026
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 10 января в Харькове и области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В субботу, 10 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 05:00–10:30; 14:00–15:00; 17:30-21:00
1.2 07:00–10:30; 14:00–15:00; 17:30-21:00
2.1 07:00–10:30; 15:00–21:00
2.2 07:00–10:30; 15:00–21:00
3.1 08:00–14:00; 15:00–17:30; 22:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 08:00–14:00; 15:00–17:30; 22:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 10:30-14:00; 15:00–17:30; 19:00–24:00
4.2 00:00–03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 15:00–17:30; 19:00–24:00
5.1 05:00–07:00; 10:30-17:30
5.2 03:30-07:00; 10:30–15:00; 17:30-19:00
6.1 03:30-07:00; 14:00–15:00; 17:30-19:00; 22:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 14:00–15:00; 17:30-19:00

Список адресов за очередями — здесь.

