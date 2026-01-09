Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об ухудшении погодных условий и похолодании в Харькове и области с 11 по 14 января.
«В результате воздействия южного циклона 11 января ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, днем значительный снег. Метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололед, снежные заносы. Прирост снежного покрова до 20 см. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 1-6° мороза», — прогнозируют синоптики.
А уже с 12 января, по данным гидрометцентра, ожидается значительное похолодание.
«В результате вторжения холодного воздуха с севера температура постепенно снизится ночью 13 января до 12 — 17° мороза, днем 7 — 12° мороза. Существенных осадков не ожидается, на дорогах гололед», — пишут синоптики.
Они предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, сложности в работе электроэнергетики, особенно в восточной части области.
Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 9 и 10 января.
«В ближайшее время с сохранением в течение суток 10 января по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
