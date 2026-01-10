Новини Харкова – головне 10 січня: чи продовжать канікули, завтра хурделитиме
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
14:25
Першою дитиною, яка народилася у Харкові в 2026-му році, став хлопчик
Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міської ради.
«До речі, це вже шоста дитина в родині. Пологи відбулися 01.01. 2026 року в комунальному некомерційному підприємстві «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Мама та малюк почуваються добре. При виписці з пологового відділення дитина отримала свій перший подарунок – фотоальбом «Новонароджений міста Харкова», – розповіли у мерії.
13:17
Хуртовина, сильний вітер, ожеледиця: завтра на Харківщині буде небезпечно
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 11 січня.
«Очікується: по місту значний сніг, хуртовина. Вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця; по області в східній половині налипання мокрого снігу, ожеледь. Вдень в західній половині області значний сніг, хуртовина. Вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця», – пишуть синоптики.
Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
11:33
У Харкові та області ввели графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі
«Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання», – повідомили в АТ «Харківобленерго».
10:01
Наслідки вечірнього обстрілу Харкова ліквідували рятувальники
«В результаті влучання по території гаражного кооперативу були зруйновані і пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожежі не було. Рятувальники і комунальники розбирали завали та обстежили місце удару», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Інформація про постраждалих не надходила.
09:09
Ракета та 12 БпЛА: Синєгубов про обстріли Харкова та області за добу
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п’ять населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів у селищі Ківшарівка постраждала 56-річна жінка.
Ворог випустив на регіон одну ракету (її тип встановлюють), 11 БпЛА типу «Герань-2» та один дрон, тип якого встановлюють.
У Харкові через «приліт» пошкоджені скління вікон 11 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив, автомобіль; у селищі Ківшарівка пошкоджений багатоквартирний будинок, приватний будинок постраждав у селищі Великий Бурлук. Також у селищі Безлюдівка пошкоджена нежитлова будівля. Крім цього, у Лозовій постраждала майстерня цивільного підприємства, автомобіль, дві складські будівлі фермерського господарства.
08:54
Йдуть морози: чи продовжать канікули у школах Харкова
Учні шкіл Харкова починають освітній процес після зимових канікул у понеділок, 12 січня. Тобто продовжувати зимовий відпочинок для дітей у місті не планують. Про це повідомили в Департаменті освіти, інформують у пресслужбі Харківської міськради.
«Навчання здійснюватиметься у змішаному форматі – онлайн та офлайн на безпечних локаціях», – заявили у мерії.
Зазначимо, через погіршення погодних умов 8 січня Кабмін видав рекомендацію щонайменше до 19 січня припинити освітній процес в очній формі в Україні. Тобто або подовжити канікули, або повністю перейти на дистанційку.
08:12
Ворог атакував на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки.
07:27
Щонайменше вісім будівель постраждали в Харкові напередодні внаслідок ракетного удару по Слобідському району
Про це повідомили у Харківській міськраді. Працівники КП «Харківспецбуд» почали закривати вибиті вікна.
06:45
Загроза БпЛА для Харкова, пуски КАБ на схід регіону – причини нічних тривог
Близько 22:00 у Повітряних силах повідомляли, що на півночі від Харкова – розвідувальні БпЛА, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Було залучено засоби для їх збиття.
Тривогу оголосили у місті після 01:00, тривала вона лише три хвилини. Про причини у ПС ЗСУ не інформували. Потім сирена звучала о 02:00. Повідомлялося про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Близько 03:00 у ПС ЗСУ попереджали про БпЛА, які летіли на Харків, Прудянку, Старий Салтів, Великий Бурлук, Чугуїв, Коломак та Златопіль.
У деяких телеграм-каналах близько 03:00 повідомляли про вибух у місті. Офіційної інформації про «приліт» немає. О 03:06 відбулися пуски КАБ на схід області.
Відбій пролунав у місті о 05:46.
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 19:25 9 січня, в цей момент у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Курської області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Слобідському районі. Пізніше він уточнив, що росіяни завдали удару по гаражному кооперативу. Внаслідок обстрілу в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджені декілька гаражів і машин. В Харківській обласній прокуратурі інформували, що ворог атакував місто ракетою «Іскандер».
