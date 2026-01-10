Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного – три атаки відбили українські воїни, наразі три бої тривають.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 68 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 9 січня російський військовий блогер зазначив, що заяви РФ про просування у Подолах на Куп’янщині перебільшені, повідомили в Інституті вивчення війни. Також він закликав російські війська припинити тактику «підняття прапорів», оскільки вона обходиться дорого, додали аналітики.
