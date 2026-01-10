Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.
На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного – три атаки отбили украинские воины, сейчас три боя продолжаются.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 68 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, 9 января российский военный блогер отметил, что заявления РФ о продвижении в Подолах в Купянщине преувеличены, сообщили в Институте изучения войны. Также он призвал российские войска прекратить тактику «поднятия флагов», поскольку она обходится дорого, добавили аналитики.
