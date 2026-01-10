Плани РФ на Харківщину, Терехов заговорив про ядерну енергетику – огляд фронту

Під знаком Куп’янська: як розпочався рік на фронті. ЗСУ та воєнні оглядачі дали прогнози щодо планів ворога на Харківщині. Харківські ТЕЦ під ударом: Терехов заговорив про ядерну енергетику. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Окупанти пробудилися після короткого новорічного передиху. Кількість боїв на Харківщині в перший повний тиждень 2026-го знову вимірюється десятками щодоби. Двічі у ранкових зведеннях Генштаб ЗСУ інформував про близько тридцяти ворожих штурмів. Успіху росіянам ці безперервні атаки не приносять. Аналітики DeepState дещо відкоригували мапу фронту 4 січня, позначивши просування ЗС РФ поблизу Степової Новоселівки. При цьому аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про успіхи Сил оборони України. За даними міжнародних осінтерів, СОУ відбили ще частину територій у центрі Куп’янська, де в оточенні залишаються кілька десятків загарбників. Також в українського війська були незначні просування на Вовчанському та Борівському напрямках.

Лівий берег у руках чи Куп’янськ у небі

Які плани мають російські окупанти на Харківщині на найближчу перспективу та майбутній рік загалом? Українські військові схиляються до думки, що після провалу Куп’янської авантюри ворог віддасть перевагу більш раціональним боям – на лівому березі Осколу.

«Уже очевидно, що в них є цілі на січень. Уже приблизно очевидні ці цілі, але вони не дуже відрізняються від того, що вони ставили перед собою, наприклад, наприкінці осені. А саме обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лиману і провести інфільтрацію в той самий Лиман. Але, чесно кажучи, як тоді не виходило, так будемо сподіватися, що і в наступні місяці успіху в них не буде», – вважає речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Головна мета росіян – витіснити Сили оборони за річку Оскіл у Харківській області й у Донецькій області окупувати Лиман і почати головну операцію свого угрупування – захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації. Противник шукає слабкі місця в обороні. Тактика росіян – інфільтрація малими піхотними групами. Використовують несприятливі погодні умови, оскільки в нас зараз зима», – зазначив головний сержант роти БпАК 3-го АК Ткач.

<br />

Утім, анонси, які робить саме російське командування, та очікування ворожих пропагандистів свідчать про ймовірні інші наміри. Повернувшись із небуття після Нового року, командувач російського угрупування військ «Запад» генерал-полковник Сергій Кузовльов сходу заявив, що «угруповання ЗСУ під Куп’янськом буде знищене в січні — лютому». Це той самий генерал, який минулого року отримав звання героя Росії за брехню про захоплення Куп’янська. Після того як реальність стала очевидною, «герой» кудись зник із радарів. Проте наразі очевидно отримав шанс виправитися. За даними воєнного оглядача Костянтина Машовця, російське УВ «Запад» уже отримало наказ негайно відновити положення в районі Куп’янська. Фіксуються відповідні перегрупування окупантів. На думку аналітика, деблокувати залишки своїх штурмовиків у місті без серйозного поповнення росіянам буде важко. Шанси на успіх у Куп’янську скептично оцінюють навіть самі окупанти.

Ця російська «так собі ситуація» насправді може спрацювати в плюс українським оборонцям, вважає воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко. Його оцінка планів росіян на 2026-й на Харківщині дещо різниться від бачення оборонців.

«Не тільки вони будуть намагатися повернутися в Куп’янськ – знову ж таки, розпочинаючи нескінченні інфільтраційні дії. А й не полишають планів відкрити Бурлуцький напрямок, тобто на Великий Бурлук. Великобурлуцький напрямок вони так і не мали можливості повністю відкрити, оскільки плани щодо швидкого утворення Дворічанського плацдарму – вони провалилися. Вони зазнали тотального фіаско. Отже, замість концентрації на чомусь одному, вони будуть намагатися зробити щось одночасно. У принципі, хай так і роблять, тому що тоді це буде з’їдати більше ресурсу», – повідомив воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Ядерна енергетика в Харкові?

Другу ТЕЦ за три тижні розбили росіяни в Харкові. Через масовані удари по енергетиці в Україні посилилися аварійні відключення світла. Дніпро та міста Запорізької області після російської атаки пережили блекаути. Мер Харкова Ігор Терехов поділився своїм баченням тактичних і стратегічних дій щодо енергетики.

«Будувати нову архітектуру енергетики – не тільки для Харкова, а й для всієї країни. Потрібно розміщувати під землею, потрібно розміщувати так, щоби в жодному разі не було можливості дістати до енергетичних об’єктів. Крім цього, якщо настане сталий мир, якщо ми будемо мати такі міцні гарантїї безпеки, то дійсно потрібно переходити на альтернативну енергетику. І це не тільки сонячна енергетика, і це не тільки вітрова енергетика, але потрібно бачити перспективу розвитку міні-ядерної енергетики», – сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Палала нафтобаза, палала

Ударами по російських нафтобазах СОУ відповідають на енергетичний терор. На цьому тижні палало в тилу ворога неподалік Харківщини. Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку по базі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел в Бєлгородській області. У повідомленні відзначили, що нафтобаза задіяна в забезпеченні пальним армії окупантів. Лінія фронту на Харківщині знаходиться найближче до цієї локації. Нестачу пального мають відчути загарбники під Вовчанськом і на Куп’янському напрямку.