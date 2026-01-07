Live

«Хай так і роблять» – Коваленко про плани РФ повернутися в Куп’янськ (відео)

Фронт 13:17   07.01.2026
Вікторія Яковенко
«Хай так і роблять» – Коваленко про плани РФ повернутися в Куп’янськ (відео)

Найближчим часом війська РФ планують повернутися в Куп’янськ. Одночасно росіяни хочуть відкрити напрямок на Великий Бурлук. Воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко каже: «хай так і роблять», адже несподіванок не буде і таким чином окупанти втрачатимуть більше ресурсу.

За даними Коваленка, наступати на Куп’янськ буде майже виснажена 6-та загальновійськова армія РФ.

«І окрім цього, не тільки будуть намагатися повернутися в Куп’янськ, знову ж таки розпочинаючи нескінченні інфільтраційні дії, а й не полишають планів відкрити Великобурлуцький напрямок, тобто на Великий Бурлук. Який вони так і не мали можливості повністю відкрити, оскільки плани щодо швидкого утворення Дворічанського плацдарму, вони провалилися, вони зазнали тотального фіаско. Отже, замість концентрації на чомусь одному, вони будуть намагатися зробити щось одночасне. В принципі, хай так і роблять, тому що тоді це буде з’їдати більше ресурсу. Безпосередньо вони не зможуть таким чином використати, ну, наприклад, ресурс першої танкової армії для якогось взагалі несподіваного маневру в районі Кругляківки або Колісниківки, або якісь інші фінти, також неочікувані», – вважає Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Читайте також: Росіяни заявили про окупацію Піщаного – чи це так? Відповідь ISW

Автор: Вікторія Яковенко
