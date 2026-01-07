«Пусть так и делают» – Коваленко о планах РФ вернуться в Купянск (видео)
В ближайшее время войска РФ планируют вернуться в Купянск. Одновременно россияне хотят открыть направление на Великий Бурлук. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко говорит: «пусть так и делают», ведь неожиданностей не будет и таким образом оккупанты будут терять больше ресурса.
По данным Коваленко, наступать на Купянск будет почти истощенная 6-я общевойсковая армия РФ.
«И кроме этого, не только будут пытаться вернуться в Купянск, опять же предпринимая бесконечные инфильтрационные действия, но и не оставляют планов открыть Великобурлукское направление, то есть на Великий Бурлук. Они так и не имели возможности полностью открыть, поскольку планы по быстрому образованию Двуречанского плацдарма, они провалились, они потерпели тотальное фиаско. Следовательно, вместо концентрации на чем-нибудь одном, они будут пытаться сделать что-то одновременное. В принципе, пусть так и делают, потому что тогда это будет съедать больше ресурса. Непосредственно они не смогут таким образом использовать, ну, например, ресурс первой танковой армии для какого-то вообще неожиданного маневра в районе Кругляковки или Колесниковки или какие-то другие финты, также неожиданные», — считает Коваленко.
Видео: Oboz.ua
7 января 2026 в 13:17