Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта

Под знаком Купянска: как начался год на фронте. ВСУ и военные обозреватели дали прогнозы планов врага на Харьковщине. Харьковские ТЭЦ под ударом: Терехов заговорил о ядерной энергетике. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Оккупанты проснулись после короткой новогодней передышки. Количество боев на Харьковщине в первую полную неделю 2026-го снова измеряется десятками за сутки. Дважды в утренних сводках Генштаб ВСУ информировал про около 30 вражеских штурмов. Удачи россиянам эти непрерывные атаки не приносят. Аналитики DeepState несколько откорректировали карту фронта 4 января, обозначив продвижение ВС РФ вблизи Степовой Новоселовки. При этом аналитики Института изучения войны сообщали об успехах сил обороны Украины. По данным международных осинтеров, СОУ отбили еще часть территорий в центре Купянска, где в окружении остаются несколько десятков захватчиков. Также у украинского войска были незначительные продвижения на Волчанском и Боровском направлениях.

Левый берег в руках или Купянск в небе

Какие планы у российских оккупантов на Харьковщине на ближайшую перспективу и будущий год в целом? Украинские военные склоняются к мнению, что после провала Купянской авантюры враг предпочтет более рациональные бои — на левом берегу Оскола.

«Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Уже примерно очевидны эти цели, но они не сильно отличаются от того, что они ставили перед собой, например, в конце осени. А именно обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти к Лиману и провести инфильтрацию в тот же Лиман. Но, честно говоря, как тогда не получалось, так будем надеяться, что и в последующие месяцы успеха у них не будет», — считает спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Главная цель россиян – вытеснить Силы обороны за реку Оскол в Харьковской области и в Донецкой области оккупировать Лиман и начать главную операцию своей группировки – захват Славянско-Краматорской агломерации. Противник ищет слабые места в обороне. Тактика россиян – инфильтрация малыми пехотными группами. Используют неблагоприятные погодные условия, поскольку у нас сейчас зима», – отметил главный сержант роты БпАК 3-го АК Ткач.

<br />

Впрочем, анонсы, которые производит именно российское командование, и ожидания вражеских пропагандистов свидетельствуют о возможных других намерениях. Вернувшись из небытия после Нового года, командующий российской группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев сразу заявил, что «группировка ВСУ под Купянском будет уничтожена в январе — феврале». Это тот самый генерал, который в прошлом году получил звание героя России за ложь о захвате Купянска. После того, как реальность стала очевидной, «герой» куда-то исчез из радаров. Однако пока, очевидно, получил шанс исправиться. По данным военного обозревателя Константина Машовца, российское ГВ «Запад» уже получило приказ немедленно восстановить положение в районе Купянска. Фиксируются соответствующие перегруппировки оккупантов. По мнению аналитика, деблокировать остатки своих штурмовиков в городе без серьезного пополнения россиянам будет сложно. Шансы на успех в Купянске скептически оценивают даже сами оккупанты.

Эта российская «так себе ситуация» на самом деле может сработать в плюс украинским защитникам, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Его оценка планов россиян на 2026-й в Харьковской области несколько отличается от видения защитников.

«Не только они будут пытаться вернуться в Купянск – опять же, предпринимая бесконечные инфильтрационные действия. Но и не оставляют планов открыть Великобурлукское направление, то есть на Великий Бурлук. Великобурлукское направление они так и не имели возможности полностью открыть, поскольку планы по быстрому образованию Двуречанского плацдарма – они провалились. Они потерпели тотальное фиаско. Следовательно, вместо концентрации на чем-нибудь одном, они будут пытаться сделать что-то одновременно. В принципе, пусть так и делают, потому что тогда это будет съедать больше ресурса», — сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Ядерная энергетика в Харькове?

Вторую ТЭЦ за три недели разбили россияне в Харькове. Из-за массированных ударов по энергетике в Украине усилились аварийные отключения света. Днепр и города Запорожской области после российской атаки пережили блэкауты. Мэр Харькова Игорь Терехов поделился своим видением тактических и стратегических действий по энергетике.

«Строить новую архитектуру энергетики – не только для Харькова, но и для всей страны. Нужно размещать под землей, нужно размещать так, чтобы ни в коем случае не было возможности добраться до энергетических объектов. Кроме этого, если наступит постоянный мир, если мы будем иметь столь крепкие гарантии безопасности, то действительно нужно переходить на альтернативную энергетику. И это не только солнечная энергетика, и это не только ветровая энергетика, но нужно видеть перспективу развития мини-ядерной энергетики», – сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Горела нефтебаза, горела

Ударами по российским нефтебазам СОУ отвечают на энергетический террор. На этой неделе горело в тылу врага недалеко от Харьковщины. Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку по базе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел в Белгородской области. В сообщении отметили, что нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии оккупантов. Линия фронта в Харьковской области находится ближе всего к этой локации. Нехватку горючего должны ощутить захватчики под Волчанском и на Купянском направлении.