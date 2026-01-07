Масштабный пожар на Белгородщине: СОУ поразили нефтебазу – Генштаб

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Защитники отмечают: эта нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии оккупантов.

«В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте», — рассказали в Генштабе.

Отметим, об атаке на нефтебазу белгородский губернатор Гладков сообщал около 22:00.

Видео пожара разлетелось местными соцсетями.

Кроме этого, добавили в Генштабе, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен состав материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии оккупантов. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.