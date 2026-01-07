Live

Масштабный пожар на Белгородщине: СОУ поразили нефтебазу – Генштаб

Мир 12:34   07.01.2026
Виктория Яковенко
Масштабный пожар на Белгородщине: СОУ поразили нефтебазу – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Защитники отмечают: эта нефтебаза задействована в обеспечении горючим армии оккупантов.

«В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте», — рассказали в Генштабе.

Отметим, об атаке на нефтебазу белгородский губернатор Гладков сообщал около 22:00.

удар по нефтебазе на Белгородщине
Скриншот

Видео пожара разлетелось местными соцсетями.

Кроме этого, добавили в Генштабе, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен состав материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии оккупантов. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

Читайте также: СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

18.12.2025
СОУ уничтожили пусковые установки С-400 на Белгородщине, сообщил Генштаб 📹
18.10.2024
ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление
09.10.2024
Эвакуация на Белгородщине: защитники Харькова намекнули на «курский сценарий»
09.10.2024
«Дорогие друзья, начинаем процедуру отселения»: на Белгородщине – эвакуация
07.07.2024
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Масштабный пожар на Белгородщине: СОУ поразили нефтебазу – Генштаб», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ.".