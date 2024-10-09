«Дорогие друзья, начинаем процедуру отселения»: на Белгородщине – эвакуация
Из-за обстрелов в двух селах на Белгородщине объявили эвакуацию. Населенные пункты на данный момент закрыты на въезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд, начинаем процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», – сказал Гладков.
Села находятся в нескольких километрах от границы с Харьковской областью.
Всего в населенных пунктах проживают около полутысячи людей. По результатам переписи населения, десять лет назад в Петровке было – 410 людей, в Соловьевке – 46.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Белгородщина, губернатор Белгородской области Гладков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 11:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов в двух селах на Белгородщине объявили эвакуацию. Населенные пункты на данный момент закрыты на въезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.".