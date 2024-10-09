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«Дорогие друзья, начинаем процедуру отселения»: на Белгородщине – эвакуация

Общество 11:21   09.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Дорогие друзья, начинаем процедуру отселения»: на Белгородщине – эвакуация

Из-за обстрелов в двух селах на Белгородщине объявили эвакуацию. Населенные пункты на данный момент закрыты на въезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд, начинаем процедуру отселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», – сказал Гладков.

Села находятся в нескольких километрах от границы с Харьковской областью.

Всего в населенных пунктах проживают около полутысячи людей. По результатам переписи населения, десять лет назад в Петровке было – 410 людей, в Соловьевке – 46.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов в двух селах на Белгородщине объявили эвакуацию. Населенные пункты на данный момент закрыты на въезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.".