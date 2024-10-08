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Враг приближается к Харьковщине: РФ захватила Стельмаховку (карта DeepState)

Общество 12:27   08.10.2024
Виктория Яковенко
Враг приближается к Харьковщине: РФ захватила Стельмаховку (карта DeepState) Фото: ОТГВ «Харьков»

Аналитики DeepState утром 8 октября обновили карту и сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.

Согласно карте аналитиков, враг оккупировал село Стельмаховка в Луганской области. Оно находится недалеко от Берестового и Песчаного Купянского района Харьковщины.

РФ продвинулась к Харьковщине
Карта DeepState за 07.10
РФ продвинулась к Харьковщине
Карта DeepState за 08.10

Также ВС РФ захватили Желанное Первое и продвинулись в Максимильяновке Донецкой области, добавили аналитики.

Напомним, в традиционном отчете Института изучения войны (ISW) 8 октября сообщили, что российские блогеры заявили об успехах армии РФ возле Колесниковки и Кругляковки на юго-востоке от Купянска. В то же время, по данным ISW, изменений на Купянском направлении нет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState утром 8 октября обновили карту и сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.".