Враг приближается к Харьковщине: РФ захватила Стельмаховку (карта DeepState)
Фото: ОТГВ «Харьков»
Аналитики DeepState утром 8 октября обновили карту и сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.
Согласно карте аналитиков, враг оккупировал село Стельмаховка в Луганской области. Оно находится недалеко от Берестового и Песчаного Купянского района Харьковщины.
Также ВС РФ захватили Желанное Первое и продвинулись в Максимильяновке Донецкой области, добавили аналитики.
Напомним, в традиционном отчете Института изучения войны (ISW) 8 октября сообщили, что российские блогеры заявили об успехах армии РФ возле Колесниковки и Кругляковки на юго-востоке от Купянска. В то же время, по данным ISW, изменений на Купянском направлении нет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: DeepState, аналитики, карта, окупація, рф, Стельмаховка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState утром 8 октября обновили карту и сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.".