Враг приближается к Харьковщине: РФ захватила Стельмаховку (карта DeepState)

Аналитики DeepState утром 8 октября обновили карту и сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.

Согласно карте аналитиков, враг оккупировал село Стельмаховка в Луганской области. Оно находится недалеко от Берестового и Песчаного Купянского района Харьковщины.

Также ВС РФ захватили Желанное Первое и продвинулись в Максимильяновке Донецкой области, добавили аналитики.

Напомним, в традиционном отчете Института изучения войны (ISW) 8 октября сообщили, что российские блогеры заявили об успехах армии РФ возле Колесниковки и Кругляковки на юго-востоке от Купянска. В то же время, по данным ISW, изменений на Купянском направлении нет.