Россияне продвинулись возле Кругляковки Харьковской области – DeepState
Фото: DeepState
Аналитики DeepState сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.
«Враг оккупировал Невское и продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки, Водяного, в Угледаре и Торецке», — рассказали в DeepState.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: DeepState, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 19:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.".