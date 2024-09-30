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Россияне продвинулись возле Кругляковки Харьковской области – DeepState

Происшествия 19:30   30.09.2024
Оксана Якушко
Россияне продвинулись возле Кругляковки Харьковской области – DeepState Фото: DeepState

Аналитики DeepState сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.

«Враг оккупировал Невское и продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки, Водяного, в Угледаре и Торецке», — рассказали в DeepState.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState сообщили, куда продвинулись оккупанты на фронте.".