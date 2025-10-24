ДСНС: 16-річна дівчинка постраждала в пожежі – вона госпіталізована з опіками
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 11 пожеж, дві з них виникли через російські обстріли.
Так загоряння внаслідок “прильотів” вирували в Лозівському районі області.
А у селищі Кегичівка Берестинського району горіла квартира у триповерховому будинку.
“До місця події було направлено оперативне відділення Служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв. Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється”, – повідомили у ДСНС.
Також піротехніки виявили та вилучили 121 одиницю вибухонебезпечних предметів.
