Рейди по ялинкових базарах у Харкові: де знайшли порушення
Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області
На Харківщині тривають рейдові виїзди по місцях продажу новорічних ялинок, які триватимуть до завершення свят.
Як розповіли в Державній екологічній інспекції у Харківській області, 23 грудня встановили факт порушення порядку збуту хвойних на одному з місць торгівлі новорічними деревами в Холодногірському районі міста.
«Складено протокол про адміністративне правопорушення відносно особи, що здійснювала реалізацію ялинок», – йдеться у повідомленні.
В екоінспекції зазначають, що за порушення порядку придбання та збуту об′єктів рослинного світу передбачається штраф від 510 до 1700 грн з можливою конфіскацією товару. Постати перед судом і отримати штраф може не лише продавець, а й покупець «нелегальної» ялинки.
Читайте також: У Харкові та області перевірять ялинкові базари: як покупцю не отримати штраф
Популярно
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: базар, Госэкоинспекция, новогодняя елка, рейды, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рейди по ялинкових базарах у Харкові: де знайшли порушення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині тривають рейдові виїзди по місцях продажу новорічних ялинок, які триватимуть до завершення свят.".