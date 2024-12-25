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Рейди по ялинкових базарах у Харкові: де знайшли порушення

Суспільство 13:42   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Рейди по ялинкових базарах у Харкові: де знайшли порушення Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

На Харківщині тривають рейдові виїзди по місцях продажу новорічних ялинок, які триватимуть до завершення свят.

Як розповіли в Державній екологічній інспекції у Харківській області, 23 грудня встановили факт порушення порядку збуту хвойних на одному з місць торгівлі новорічними деревами в Холодногірському районі міста.

«Складено протокол про адміністративне правопорушення відносно особи, що здійснювала реалізацію ялинок», – йдеться у повідомленні.

В екоінспекції зазначають, що за порушення порядку придбання та збуту об′єктів рослинного світу передбачається штраф від 510 до 1700 грн з можливою конфіскацією товару. Постати перед судом і отримати штраф може не лише продавець, а й покупець «нелегальної» ялинки.

Читайте також: У Харкові та області перевірять ялинкові базари: як покупцю не отримати штраф

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині тривають рейдові виїзди по місцях продажу новорічних ялинок, які триватимуть до завершення свят.".