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У Харкові та області перевірять ялинкові базари: як покупцю не отримати штраф

Суспільство 13:28   04.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області перевірять ялинкові базари: як покупцю не отримати штраф

Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». Співробітники проводитимуть рейди з метою контролю перевезення, заготівлі та реалізації хвойних дерев.

В екоінспекції нагадують, що підприємці, які перевозять або продають ялинки, повинні мати накладну з лісництва, товаротранспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою. Крім цього, на зрізі кожного хвойного має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісгоспу, де його виростили.

За незаконну рубку, пошкодження, перевезення й зберігання незаконно зрубаної лісової продукції передбачені штрафи за ст. 65 КУпАП. Є відповідальність й за порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу. Санкція ст. 88-1 КУпАП передбачає штраф від 510 до 1700 грн з можливою конфіскацією дерев.

«Отже, ризик притягнення до відповідальності несуть не лише продавці, а й покупці «нелегальних» новорічних ялинок, які можуть постати перед судом і отримати штраф. Щоб придбати ялинку і не стати порушником, необхідно пам’ятати, що кожне дерево обов’язково має бути промарковане», – зазначили в екоінспекції.

Читайте також: Від 300 до 4000 гривень – ціни на ялинковому базарі у центрі Харкова (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 13:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». ".