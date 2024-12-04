В Харькове и области проверят елочные базары: как покупателю не получить штраф

Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники будут проводить рейды с целью контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.

В экоинспекции напоминают, что предприниматели, которые перевозят или продают елки должны иметь накладную из лесничества, товаротранспортную накладную, сертификат радиационного обследования деревьев, разрешение на торговлю с мокрой печатью. Кроме этого, на срезе каждого хвойного должен быть электронный чип со штрих-кодом лесхоза, где его вырастили.

За незаконную рубку, повреждение, перевозку и хранение незаконно срубленной лесной продукции предусмотрены штрафы по ст. 65 КУпАП. Есть ответственность за нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира. Санкция ст. 88-1 КУпАП предусматривает штраф от 510 до 1700 грн с возможной конфискацией деревьев.

«Так, риск привлечения к ответственности несут не только продавцы, но и покупатели «нелегальных» новогодних елок, которые могут предстать перед судом и получить штраф. Чтобы купить елку и не стать нарушителем, необходимо помнить, что каждое дерево обязательно должно быть промаркировано», – отметили в экоинспекции.