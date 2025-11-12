Live

Новорічна ялинка: бути чи не бути у Златополі

Суспільство 10:15   12.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новорічна ялинка: бути чи не бути у Златополі Фото: Харківська міськрада

Міський голова Микола Бакшеєв просить мешканців взяти участь у голосуванні – чи потрібно встановлювати цього року головну ялинку у Златополі. 

Бакшеєв пояснив: щодо встановлення зеленої красуні на головній площі міста думки різняться. З одного боку – під час війни такі заходи можуть бути недоречними. З іншого – цей новорічний атрибут – символ тепла та згуртованості.

Важливо почути вашу думку: чи варто це робити в нинішніх умовах? Чи стане це підтримкою морального духу, чи буде сприйматися як недоречна розкіш? Просимо вас надати свою відповідь на одне запитання. Ваша позиція допоможе ухвалити зважене рішення“, – написав Бакшеєв.

Проголосувати “за” або “проти” можна за посиланням.

Тим часом у пресслужбі Київської МВА повідомили, що на Софіївській площі цьогоріч все ж таки встановлять головну ялинку країни. Проте наголосили, що бюджетні гроші на це не витратять – профінансувати роботи готові приватні меценати.

Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», яке бере на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення. Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв“, – пишуть у повідомленні.

Роботи зі встановлення планували розпочати 8 листопада, а відкрити новорічну красуню мають у День святого Миколая – 6 грудня.

Нагадаємо, минулого року у Харкові головну ялинку встановили вже традиційно у період війни – на станції метрополітену. Зелені красуні були й у столиці, а також переважно у західних містах України – Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному.

Читайте також: Метеорологи дали оцінку погоді у Харківській області на початку листопада

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
12.11.2025, 10:38
РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
12.11.2025, 09:49
Новини Харкова – головне за 12 листопада: Харків атакували “шахеди”, вибухи
Новини Харкова – головне за 12 листопада: Харків атакували “шахеди”, вибухи
12.11.2025, 09:29
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
12.11.2025, 08:47
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
12.11.2025, 07:19
Чотири людини постраждали від російських обстрілів – інформація ДСНС
Чотири людини постраждали від російських обстрілів – інформація ДСНС
12.11.2025, 08:38

Новини за темою:

08.11.2025
Напруга дуже нестабільна – мер міста на Харківщині щодо ситуації зі світлом
15.10.2025
Графіки аварійних відключень світла запровадили на Харківщині ввечері 15.10
03.10.2025
Перебої зі світлом відзначають мешканці Харкова, у Златополі він зник
19.09.2025
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
10.09.2025
У місті на Харківщині продали цигарки дитині, що ще виявили копи


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новорічна ялинка: бути чи не бути у Златополі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 10:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Микола Бакшеєв просить мешканців взяти участь у голосуванні – чи потрібно встановлювати цього року головну ялинку у Золотополі. ".