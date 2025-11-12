Новорічна ялинка: бути чи не бути у Златополі
Міський голова Микола Бакшеєв просить мешканців взяти участь у голосуванні – чи потрібно встановлювати цього року головну ялинку у Златополі.
Бакшеєв пояснив: щодо встановлення зеленої красуні на головній площі міста думки різняться. З одного боку – під час війни такі заходи можуть бути недоречними. З іншого – цей новорічний атрибут – символ тепла та згуртованості.
“Важливо почути вашу думку: чи варто це робити в нинішніх умовах? Чи стане це підтримкою морального духу, чи буде сприйматися як недоречна розкіш? Просимо вас надати свою відповідь на одне запитання. Ваша позиція допоможе ухвалити зважене рішення“, – написав Бакшеєв.
Проголосувати “за” або “проти” можна за посиланням.
Тим часом у пресслужбі Київської МВА повідомили, що на Софіївській площі цьогоріч все ж таки встановлять головну ялинку країни. Проте наголосили, що бюджетні гроші на це не витратять – профінансувати роботи готові приватні меценати.
“Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», яке бере на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення. Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв“, – пишуть у повідомленні.
Роботи зі встановлення планували розпочати 8 листопада, а відкрити новорічну красуню мають у День святого Миколая – 6 грудня.
Нагадаємо, минулого року у Харкові головну ялинку встановили вже традиційно у період війни – на станції метрополітену. Зелені красуні були й у столиці, а також переважно у західних містах України – Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному.
Читайте також: Метеорологи дали оцінку погоді у Харківській області на початку листопада
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: златополь, Новий Рік, новогодняя елка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новорічна ялинка: бути чи не бути у Златополі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 10:15;