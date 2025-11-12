Новорічна ялинка: бути чи не бути у Златополі

Міський голова Микола Бакшеєв просить мешканців взяти участь у голосуванні – чи потрібно встановлювати цього року головну ялинку у Златополі.

Бакшеєв пояснив: щодо встановлення зеленої красуні на головній площі міста думки різняться. З одного боку – під час війни такі заходи можуть бути недоречними. З іншого – цей новорічний атрибут – символ тепла та згуртованості.

“Важливо почути вашу думку: чи варто це робити в нинішніх умовах? Чи стане це підтримкою морального духу, чи буде сприйматися як недоречна розкіш? Просимо вас надати свою відповідь на одне запитання. Ваша позиція допоможе ухвалити зважене рішення“, – написав Бакшеєв.

Проголосувати “за” або “проти” можна за посиланням.

Тим часом у пресслужбі Київської МВА повідомили, що на Софіївській площі цьогоріч все ж таки встановлять головну ялинку країни. Проте наголосили, що бюджетні гроші на це не витратять – профінансувати роботи готові приватні меценати.

“Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», яке бере на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення. Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв“, – пишуть у повідомленні.

Роботи зі встановлення планували розпочати 8 листопада, а відкрити новорічну красуню мають у День святого Миколая – 6 грудня.

Нагадаємо, минулого року у Харкові головну ялинку встановили вже традиційно у період війни – на станції метрополітену. Зелені красуні були й у столиці, а також переважно у західних містах України – Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному.