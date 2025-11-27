ХОВА продовжує реалізовувати ветеранську політику у громадах Харківщини

У Златопільській громаді відбулася виїзна акція “Турбота поряд” для ветеранів, повідомляє ХОВА.

У заході взяли участь ветерани, члени їхніх родин, сім’ї загиблих і зниклих безвісти захисників, представники ветеранських громадських організацій, керівництво територіальної громади, фахівці з супроводу ветеранів і демобілізованих, а також керівники комунальних установ, що надають послуги ветеранам.

За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, на обліку в громаді перебуває близько 600 осіб, з них 487 — учасники бойових дій, 65 членів родин загиблих захисників і захисниць України, які виховують 19 дітей.

Учасники зустрічі обговорили хід реалізації ветеранської політики в громаді, механізми соціального захисту, організацію психосоціальної підтримки, захист прав родин військовослужбовців, зниклих безвісти та полонених. Окрему увагу приділили питанням пенсійного забезпечення, професійного навчання й працевлаштування ветеранів та членів їхніх родин. Також – мали можливість висловити пропозиції, ознайомитися з заходами Комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та місцевими програмами, отримати індивідуальні консультації і оформити необхідні звернення.

