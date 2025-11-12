Новогодняя елка: быть или не быть в Златополе
Городской голова Николай Бакшеев просит жителей принять участие в голосовании – нужно ли устанавливать в этом году главную елку в Златополе.
Бакшеев объяснил, что по поводу установки зеленой красавицы на главное площади города мнения разнятся. С одной стороны – во время войны подобные мероприятия могут быть неуместными. С другой – этот новогодний атрибут – символ тепла и сплочённости.
«Важно услышать ваше мнение: стоит ли это делать в нынешних условиях? Станет ли это поддержкой морального духа, будет ли восприниматься как неуместная роскошь? Просим вас предоставить ответ на один вопрос. Ваша позиция поможет принять решение», – написал Бакшеев.
Проголосовать «за» или «против» можно по ссылке.
Тем временем в пресс-службе Киевской ГВА сообщили, что на Софиевской площади в этом году все же установят главную елку страны. Однако подчеркнули, что бюджетные деньги на это не потратят – профинансировать работы готовы частные меценаты.
«Инициатором устройства лаконичной рождественской локации выступило ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», которое берет на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение. Так, по согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков», – пишут в сообщении.
Работы по установке планировали начать 8 ноября, а открыть новогодняя красавицу должны в День святого Николая – 6 декабря.
Напомним, в прошлом году в Харькове главную елку установили уже традиционно в период войны – на станции метрополитена. Зеленые красавицы были и в столице, а также преимущественно в западных городах Украины – Луцке, Тернополе, Ивано-Фрнковске, Черновцах, Ровно.
Читайте также: Метеорологи дали оценку погоде в Харьковской области в начале ноября
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новогодняя елка: быть или не быть в Златополе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 10:15;