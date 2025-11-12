Live

Новогодняя елка: быть или не быть в Златополе

Общество 10:15   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новогодняя елка: быть или не быть в Златополе Фото: Харьковский горсовет

Городской голова Николай Бакшеев просит жителей принять участие в голосовании – нужно ли устанавливать в этом году главную елку в Златополе. 

Бакшеев объяснил, что по поводу установки зеленой красавицы на главное площади города мнения разнятся. С одной стороны – во время войны подобные мероприятия могут быть неуместными. С другой – этот новогодний атрибут – символ тепла и сплочённости.

«Важно услышать ваше мнение: стоит ли это делать в нынешних условиях? Станет ли это поддержкой морального духа, будет ли восприниматься как неуместная роскошь? Просим вас предоставить ответ на один вопрос. Ваша позиция поможет принять решение», – написал Бакшеев.

Проголосовать «за» или «против» можно по ссылке.

Тем временем в пресс-службе Киевской ГВА сообщили, что на Софиевской площади в этом году все же установят главную елку страны. Однако подчеркнули, что бюджетные деньги на это не потратят – профинансировать работы готовы частные меценаты.

«Инициатором устройства лаконичной рождественской локации выступило ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», которое берет на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение. Так, по согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков», – пишут в сообщении.

Работы по установке планировали начать 8 ноября, а открыть новогодняя красавицу должны в День святого Николая – 6 декабря.

Напомним, в прошлом году в Харькове главную елку установили уже традиционно в период войны – на станции метрополитена. Зеленые красавицы были и в столице, а также преимущественно в западных городах Украины – Луцке, Тернополе, Ивано-Фрнковске, Черновцах, Ровно.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
