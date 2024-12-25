Рейды по елочным базарам в Харькове: нарушение нашли в Холодногорском районе
В Харьковской области продолжаются рейдовые выезды по местам продажи новогодних елок, которые будут продолжаться до завершения праздников.
Как рассказали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, 23 декабря установили факт нарушения порядка сбыта хвойных на одном из мест торговли новогодними деревьями в Холодногорском районе города.
«Составлен протокол об административном правонарушении в отношении лица, осуществлявшего реализацию елок», — говорится в сообщении.
В экоинспекции отмечают, что за нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира предусматривается штраф от 510 до 1700 грн с возможной конфискацией товара. Предстать перед судом и получить штраф может не только продавец, но и покупатель «нелегальной» елки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: базар, Госэкоинспекция, новогодняя елка, рейды, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжаются рейдовые выезды по местам продажи новогодних елок, которые будут продолжаться до завершения праздников.".