Рейды по елочным базарам в Харькове: нарушение нашли в Холодногорском районе

В Харьковской области продолжаются рейдовые выезды по местам продажи новогодних елок, которые будут продолжаться до завершения праздников.

Как рассказали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, 23 декабря установили факт нарушения порядка сбыта хвойных на одном из мест торговли новогодними деревьями в Холодногорском районе города.

«Составлен протокол об административном правонарушении в отношении лица, осуществлявшего реализацию елок», — говорится в сообщении.

В экоинспекции отмечают, что за нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира предусматривается штраф от 510 до 1700 грн с возможной конфискацией товара. Предстать перед судом и получить штраф может не только продавец, но и покупатель «нелегальной» елки.