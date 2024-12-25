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Рейды по елочным базарам в Харькове: нарушение нашли в Холодногорском районе

Общество 13:42   25.12.2024
Виктория Яковенко
Рейды по елочным базарам в Харькове: нарушение нашли в Холодногорском районе Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются рейдовые выезды по местам продажи новогодних елок, которые будут продолжаться до завершения праздников.

Как рассказали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, 23 декабря установили факт нарушения порядка сбыта хвойных на одном из мест торговли новогодними деревьями в Холодногорском районе города.

«Составлен протокол об административном правонарушении в отношении лица, осуществлявшего реализацию елок», — говорится в сообщении.

В экоинспекции отмечают, что за нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира предусматривается штраф от 510 до 1700 грн с возможной конфискацией товара. Предстать перед судом и получить штраф может не только продавец, но и покупатель «нелегальной» елки.

Читайте также: В Харькове и области проверят елочные базары: как покупателю не получить штраф

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжаются рейдовые выезды по местам продажи новогодних елок, которые будут продолжаться до завершения праздников.".