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Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:13   28.06.2025
Виктория Яковенко
Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, два боя продолжаются.

Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая, продолжаются два боя.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 71», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 16:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".