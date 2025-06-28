Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, два боя продолжаются.

Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая, продолжаются два боя.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 71», — отметили в Генштабе.