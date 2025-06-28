Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, два боя продолжаются.
Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.
На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая, продолжаются два боя.
«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 71», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, война, Генштаб ВСУ, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".