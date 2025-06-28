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Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:13   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, два бої продовжуються.

Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, тривають два бої.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 71», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: Ворог просунувся на Куп’янському напрямку, як впливає погода – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 16:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".