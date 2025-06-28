Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Про ситуації на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, два бої продовжуються.

Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, тривають два бої.

«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 71», – зазначили у Генштабі.