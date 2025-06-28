Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуації на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, два бої продовжуються.
Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, тривають два бої.
«З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 71», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 16:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".