Ворог просунувся на Куп’янському напрямку, як впливає погода – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили про просування окупантів в південній частині села Глушківки (на південний схід від Куп’янська).

За даними аналітиків, це підтверджують геолокаційні кадри.

«Представник Харківської групи військ Павло Шамшин повідомив, що російські війська постійно атакують вздовж річки Оскіл у районі Куп’янська та намагаються оточити Куп’янськ. Шамшин повідомив, що російські війська намагаються налагодити переправу через річку Оскіл, щоб перекинути бронетехніку, але зараз перекидають квадроцикли та мотоцикли на правий берег річки Оскіл на човнах та плотах. Український військовослужбовець, що діє на Харківському напрямку, повідомив, що російські війська користуються гарною погодою для оптимізації логістики та посилення наступу на північ і схід від Куп’янська», – розповіли в ISW.

Росіяни заявляють і про успіхи на Харківському напрямку, однак аналітики цього не підтверджують. Зокрема, російський мілітарист повідомив, що окупанти перетнули річку Вовча і просунулися в західній частині Вовчанська.

Не підтверджують в ISW і заяви окупантів про просування на Борівському напрямку.

«Міністерство оборони РФ та інші російські джерела заявили, що російські війська захопили Нову Кругляківку, але один із блогерів заявив, що село залишається «сірою зоною», – додали аналітики.