Офіцер розповів, що зараз відбувається у Вовчанську на Харківщині (відео)

Про поточну ситуацію у місті Вовчанськ Харківської області розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

“Російська окупаційна армія не полишає спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та на його околицях, – зазначив Історик. – На жаль, Вовчанськ сьогодні зруйнований, особливо якщо ми говоримо про північну частину за лінією річки Вовча. Ворог продовжує використовувати досить широкий спектр вогневого ураження наших позицій. Це і ствольна, і реактивна артилерія, це використання дронів-бомберів, FPV-дронів, також почастішали випадки, вони зараз є надзвичайно частими, використання дронів на оптоволоконному кабелі. Проте Сили оборони України станом на сьогодні утримують вогневий контроль над логістичними шляхами ворога. Таким чином, використовувати важку бронетехніку він тут не може. Таким чином, він пересувається до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами від трьох до п’яти людей. Враховуючи те, як ефективно працює наша розвідка, вона одразу ж передає координати нашим операторам дронів, також нашій артилерії, нашим мінометним розрахункам. І таким чином вони результативно вражають ворожі цілі. Таким чином, місто Вовчанськ станом на сьогодні перебуває під українським прапором”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”